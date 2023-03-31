В Монрепо вернулись перелетные птицы

Весна пробудила голоса пернатых. Приходите послушать!

Группа ВКонтакте Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» опубликовала фотографии пернатых, которые расселись на ветках и запели, греясь на солнышке.

В Монрепо появились зяблики и черные дрозды. Зяблики и дрозды прилетают к нам в числе первых перелетных птиц. Причем, если дрозды могут остаться зимовать в наших краях при достаточном количестве корма в лесу, то зяблики только перелетные.

В нынешнем году весна запаздывает, выпавший снег затруднил пернатым доступ к корму. В эти дни кормушки Монрепо объединили вокруг себя самых разных птиц, которые обычно в природе держатся обособленно.

Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

Ранее стало известно, что в «Парке Монрепо» в канун 8 марта зацвел лавр.