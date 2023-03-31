В Петербурге задержали владельцев тайников с наркотиками

Сотрудники МВД пресекли попытку поставки наркотических веществ в особо крупном размер в Россию из стран Латинской Америки.

В Петербурге задержали двух рецидивистов, в пользовании которых находилась фура, начиненная наркотиками — Мойка78.

Полиция предварительно установила, что в грузовом авто фигуранты перевозили фрукты. Однако внутри грузовика был создан потайной отсек, куда складывались наркотики. Правоохранители по результатам обысков изъяли свыше 200 кг порошка, стоимость которого на черном рынке превышает 800 млн рублей. В отношении задержанных следствие возбудило уголовное дело.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

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