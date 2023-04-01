Монографический концерт в честь Дня рождения Баха состоится 9 апреля в Сосновом Бору

В честь Дня рождения Иоганна Себастьяна Баха 9 апреля в Зале органной и камерной музыки им. Е. Образцовой ДК Строитель в Сосновом Бору прозвучит монографический концерт из цикла «Вселенная Бах».

Композиторы разных стран в разные эпохи обращались к творчеству Баха, используя прямое цитирование и прибегая к экспериментам.

Токката и фуга ре минор BWV 538, «Дорийская» написана во время пребывания Баха в Веймаре в 1707-1718 годах, в период расцвета творческой зрелости музыканта. Считается, что Бах исполнил это сочинение во время испытания большого органа в соборе Касселя. В «Дорийской» прослеживается влияние концертного стиля Антонио Вивальди, творчество которого Иоганн Себастьян основательно изучал.

Исполнители и ведущие монографического концерта:

органистка Юлия Глазкова, обладатель премии за лучшее исполнение И. С. Баха на международном конкурсе органистов в Монреале;

Юрий Шишкин, балалайка – солист Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица».