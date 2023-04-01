Житель Нового Девяткино открывал ножом банку и погиб

В полицию Всеволожского района 31 марта около полуночи сообщили о гибели 37-летнего жителя Нового Девяткино. Мужчину с ножевым ранением ниже пояса скорая везла в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

В квартире на улице Энергетиков, откуда увезли мужчину, полицейские застали его нетрезвую 42-летнюю супругу. Она сообщила, что муж пытался открыть банку ножом, когда лезвие соскользнуло.

Женщину доставили в полицию и поместили в спецприемник. Известно, что умерший ранее был судим за наркотики и грабеж. Его супруга – за мошенничество, сбыт и хранение запретного и кражу.