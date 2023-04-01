В России начался призыв на срочную службу в Вооруженные силы

В России стартует призыв на срочную службу в Вооруженные силы. Всего планируется призвать 147 тысяч россиян, не находящихся в запасе, сообщает РИА «Новости». Призывников не будут отправлять в зону СВО.

Весенняя призывная кампания начинается 1 апреля и продлится до 15 июля. Как сообщил ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. Наибольшее количество призывников в текущей весенней кампании традиционно будет направлено для прохождения службы в Сухопутные войска и Военно-морской флот.

При этом треть призывников направят в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев для освоения современной военной техники и получения военно-учетной специальности. Пройдя обучение, срочники отбудут в войска для эксплуатации вооружения и техники в соответствии с полученными навыками. Кроме того, в российской армии продолжается практика формирования научных и спортивных рот.