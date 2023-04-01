Глава комитета Госдумы по обороне: отправление повесток через Госуслуги невозможно

Как сообщал ivbg.ru, на портале «Госуслуги» больше недоступна функция удаления учетной записи пользователя. Это нововведение совпало с заявлением представителя Минобороны о том, что во время весеннего призыва будут рассылать электронные повестки. А зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с URA.RU заявил о том, что электронная система оповещения о призыве в армию создана для того, чтобы снизить процент уклонистов.

Однако, как сообщает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отправление повесток через Госуслуги невозможно по закону.

«У нас в законе действующем нет никаких повесток через Госуслуги. Если будут изменения в закон, тогда мы будем говорить об этом. На сегодня ничего подобного нет», – сообщил депутат

В Минцифры объяснили отключение функции удаления аккаунта на портале «Госуслуги» защитой от мошенничества.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками, принято решение отключить функцию удаления аккаунта на портале», – заявили в Минцифры

В ведомстве подчеркнули, что для удаления аккаунта на портале «Госуслуги» необходимо обратиться в МФЦ. А сам факт удаления аккаунта не является уклонением от службы в армии.