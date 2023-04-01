В апреле и мае приведут в порядок более 2000 общественных пространств в Ленобласти

Ленинградская область готовится к субботникам. В апреле и мае в регионе приведут в порядок территории более 2000 парков, набережных, мемориалов, воинских захоронений и других общественных пространств. Первый этап – с 10 апреля по 8 мая, второй стартует 24 апреля.

Узнать, где пройдет ближайший субботник, можно будет с помощью интерактивной карты. Сервис готовят к запуску комитет по ЖКХ и комитет по цифровому развитию Ленинградской области. На карте будут указаны точки, на которых субботник организуют власти. Адреса смогут предложить и сами жители.

Старт субботников могут переносить в связи с погодными условиями.