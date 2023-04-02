Местные жители устроили по этому поводу праздник.

Жители дома №51 на улице Крупской отпраздновали юбилей – 10 лет борьбы с огромной лужей во дворе. Об этом знаковом событии рассказывает Piter.TV.

Фото: Piter.TV, архив жителей

Во время работ по расширению дворового проезда в один из люков попал асфальт – вся система засорилась. По словам жителей, был нарушен уклон покрытия – вода скапливается у неисправного колодца и образует озеро.

Требуется прочистка сточной канализации. Но люк похоронен под щебнем и асфальтом. Его еще надо откопать.

Дренажная система вдоль дома тоже не функционирует: колодцы забиты землей, один люк полностью провалился. Местные отмечают, сооружение по сбору воды требует восстановления: нужно найти все шесть люков, вскрыть их, прочистить и заменить трубы. Сейчас единственный способ выбраться из дома во время дождей – использовать деревянные доски.

На протяжении 10 лет жители обращались в муниципалитет, в администрацию Невского района и прокуратуру. Но все безрезультатно.

Фото: Piter.TV, архив жителей

Ранее стало известно, что гигантская лужа поглотила десятки машин в Мурино – фото.