На защитников природы, собравшихся у озера Вероярви, обратил внимание Александр Бастрыкин.

По сообщениям группы vk ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, страсти разгорелись вокруг строительства дороги длиной 405 метров на особо охраняемой природной территории. Ее пытаются проложить к будущему коттеджному поселку, который, по предварительным данным, собирается возвести предпринимательница Ирина Мстеян под покровительством депутата Заксобрания Ленобласти Александра Рязанова.

Сегодня ночью работы проходили под охраной группы поддержки примерно из 20 человек. Люди в масках орудовали трактором вблизи жилых домов. Одного из местных, которые пытались им воспрепятствовать, облили из газового баллончика.

В токсовской администрации заявили, что за разрешением на строительные работы к ним никто не обращался.

Шум сегодняшней ночной стычки активистов со строителями донесся до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, и тот встревожился. Он поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину провести проверку и представить доклад о принятом по результатам процессуальном решении.

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Ранее стало известно, что лужа-гигант на улице Крупской отметила десятилетний юбилей.