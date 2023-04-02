Чем опасна сезонная аллергия, петербуржцам поведал доктор Болибок

«Пока все цветет — надо пить» — врач советует принимать лекарства.

Большинство россиян с нетерпением ждут, когда наступит весна. Однако люди, подверженные аллергии опасаются начала сезона цветения. Врач Владимир Болибок рассказал, как спасаться жителям Петербурга и Ленобласти — сообщают Невские Новости.

Для Северо-Запада наиболее значимыми аллергенами являются ольха и береза, которые скоро зацветут.

«Единственный способ избежать аллергических реакций — это прием противоаллергических препаратов. Другую подготовку сейчас уже поздно проводить», — рассказал медик.

По словам Болибока, многие пациенты недопонимают, что они должны принимать противоаллергенные препараты во время всего сезона цветения.

Если долго не обращаться за помощью к врачам, то начинается кашель. Аллергики, которые не лечатся чихают с ранней весны, а заканчивают поздней осенью. Некоторые даже задыхаются.

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