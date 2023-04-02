В Колтушах школьница попала в больницу с отравлением

После разговора с подругой по телефону, девушку госпитализировали.

Как стало известно 47news, около пяти вечера 1 апреля в полицию поступило сообщение о госпитализации 15-летней школьницы из Колтушей. По предварительным данным, медики диагностировали у подростка отравление лекарственными средствами, состояние оценивалось как тяжелое.

Мать девочки рассказала полиции, что дочь выпила около 40 таблеток жаропонижающего. Перед этим она разговаривала с подругой по телефону.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что подросток выстрелил в лицо школьнику в Никольском.