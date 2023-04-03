Весенняя просушка дорог в Ленобласти ограничит движение большегрузов до мая

В Ленобласти стартовала весенняя просушка дорог, движение большегрузов будет серьезно ограничено до начала мая.

Просушка продлится до начала мая. В это время проезд большегрузов будут измерять посты весового контроля. Максимально разрешенная масса на одну ось грузовика при движении по асфальту составляет пять тонн, а по гравию — три тонны. Ограничения нужны для того, чтобы основание дорог оттаяло после зимы.

За движение с перегрузом предусмотрен штраф в несколько сотен тысяч рублей с эвакуацией машины на спецстоянку. При этом на сайте правительства Ленобласти опубликовали список большегрузов, для которых предусмотрены исключения.