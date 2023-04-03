4 апреля местами по Ленобласти пройдут небольшие осадки

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 4 апреля, жителей Ленобласти ждет облачная погода с прояснениями.

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег, местами умеренный. Днем в отдельных районах ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью -1..-6°С, местами до -9°С, днем +1…+6°С. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

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03.04.2023 64
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