4 апреля местами по Ленобласти пройдут небольшие осадки

Во вторник, 4 апреля, жителей Ленобласти ждет облачная погода с прояснениями.

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег, местами умеренный. Днем в отдельных районах ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью -1..-6°С, местами до -9°С, днем +1…+6°С. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.