Спасателям пришлось внепланово взрывать лед в устье реки Сясь из-за подъема уровня воды

Спасатели Ленобласти провели внеплановые ледовзрывные работы в устье реки Сясь из-за подъема уровня воды в реках в районе села Колчаново в Волховском районе и Тихвина.
Для взрыва льда на реке ушло 27 зарядов общим весом 81 кг. Территорию огородили и установили предупреждающие об опасности знаки.
Видео от Комитет правопорядка и безопасности ЛО
В связи с изменением графика ледовзрывные работы на реке Важинка в Подпорожском районе переносятся, дата проведения уточняется.
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