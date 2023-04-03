Леноблводоканал опубликовал календарь благоприятных садовых дней в апреле

Второй весенний месяц обещает много работы на участке.
В апреле специалисты рекомендуют сеять все зеленые и пряно-вкусовые травы: сельдерей, петрушку, укроп, лук севок. Во второй половине месяца уже можно начать высаживать морковь, редис, репу, свеклу, горох и другие.
Но не забывайте следить о температуре – загляните в прогноз погоды прежде, чем что-то сеять, чтобы лишний раз не морозить будущие растения.
Итак, благоприятные дни для посадки в апреле: 4, 5, 13, 21, 22, 25, 26 апреля.
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