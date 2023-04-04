Пенсионерка обнаружила пропажу карты со 150 тысячами рублей во Всеволожске

В полицию Всеволожского района 3 апреля около 15:00 обратилась 72-летняя жительница Всеволожска. Пенсионерка сообщила, что лишилась банковской карты, пропажу которой обнаружила в продуктовом магазине на улице Социалистической.
Позже выяснилось, что со счета были списаны 150 тысяч рублей. Женщина рассказала правоохранителям, что последний раз она использовала карту в помещении банка, проверяя баланс.
Заведено уголовное дело по статье о краже с банковского счета. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.
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