Порох нашли в спальне пенсионера в Новой Ладоге

В полицию Волховского района 3 апреля около 17:30 сообщили о том, что в квартире 68-летнего жителя Новой Ладоги обнаружены две жестяные банки с порохом.

По предварительным данным, около 500 граммов взрывоопасного вещества хранилось на полке шкафа в спальне. Пенсионер рассказал правоохранителям, что порох остался ему от родственника, который умер больше 50 лет назад.

Полиция устанавливает, откуда вещество появилось в квартире. Решается вопрос об уголовном деле.