Врачи рассказали, с чем связано ощущение повышенной сонливости

Причины могут быть разные: от перекусов сладким до серьезных сбоев в организме.

Портал E1.RU приводит в своей статье исследования, в которых подробно рассказано, с чем может быть связана постоянная тяга ко сну.

Высокий уровень сонливости, несмотря на относительно правильный режим сна, может быть связан как с питанием, так и способен быть предвестником серьезных заболеваний. Так, признаками серьезной угрозы здоровью может стать вялость в послеобеденное время.

Однако если сонливость коллективная, например, в офисе, то, вероятно, дело в отсутствии свежего воздуха и, как следствие, наступления кислородного голодания. Единоличные случаи могут говорить об авитаминозе, нехватке железа, витамина D.

Ранее стало известно, что ученые подсчитали, что те, кто родился после 1940 года имеют шанс прожить больше ста лет.