Врачи рассказали, с чем связано ощущение повышенной сонливости

Автор: Анастасия Щербакова
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Причины могут быть разные: от перекусов сладким до серьезных сбоев в организме.

Портал E1.RU приводит в своей статье исследования, в которых подробно рассказано, с чем может быть связана постоянная тяга ко сну.

Высокий уровень сонливости, несмотря на относительно правильный режим сна, может быть связан как с питанием, так и способен быть предвестником серьезных заболеваний. Так, признаками серьезной угрозы здоровью может стать вялость в послеобеденное время.

Однако если сонливость коллективная, например, в офисе, то, вероятно, дело в отсутствии свежего воздуха и, как следствие, наступления кислородного голодания. Единоличные случаи могут говорить об авитаминозе, нехватке железа, витамина D.

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Ранее стало известно, что ученые подсчитали, что те, кто родился после 1940 года имеют шанс прожить больше ста лет.

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