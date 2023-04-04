«Сдай макулатуру – спаси дерево!» — до старта эко-марафона в Ленобласти осталось две недели

Акция стартует 18 апреля. К участию приглашаются все жители, предприятия, учебные и общественные организации, собравшие более 300 кг макулатуры.

Акция пройдет в форме соревнований между районами и городами области по 17 мая. Вторсырье лучше приготовить заблаговременно, ведь необходимо собрать более 300 кг макулатуры, после чего оставить заявку на сайте акции. Если у вас накопилось менее 300 кг (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см), то стоит обратиться в ближайшее учебное заведение с предложением поучаствовать в проекте.

Призы: ручки, значки, бейсболки, банданы, футболки или мешки для сменной обуви, деревья в горшках для самостоятельного выращивания. Кроме того, за сданную макулатуру будут выплачиваться денежные средства.

У каждого зарегистрированного участника акции есть возможность при желании пожертвовать свою денежную премию на благоустройство новых районов Мариуполя и высадки там новых деревьев. Поездка в новый регион с гуманитарной помощью совместно с фондом Подари-Дерево планируется в апреле-мае 2023 года.

Как уже ранее писал ivbg.ru, осенью 2020 года в ходе акции ленинградцы спасли 900 деревьев. Возглавил «зеленый рейтинг» Тихвинский район, в котором было собрано свыше 13 тонн макулатуры. На втором месте Сланцевский район, где собрали 7,7 тонны. На третьем месте – Волосовский район, 6,3 тонны. Осенью 2021 года собрали 54 397 кг макулатуры. Тогда лидером стал Тихвинский район, жители которого собрали более 9 тонн макулатуры.