Мужчина зарезал гостя и пошел к соседу в Киришском районе

Следственный комитет задержал жителя Киришского района за убийство мужчины на восемь лет старше. В преступлении подозревают 64-летнего жителя поселка Глажево.
По данным следствия, накануне ночью он поссорился 72-летним гостем и ударил его ножом. От полученных травм мужчина скончался. Прибывших на место полицейских хозяин встретил в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, после убийства он пошел к соседу и попросил вызвать правоохранителей. На теле убитого также обнаружены многочисленные синяки.
По факту убийства заведено уголовное дело. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 13100