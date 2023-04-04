Мужчина зарезал гостя и пошел к соседу в Киришском районе

Следственный комитет задержал жителя Киришского района за убийство мужчины на восемь лет старше. В преступлении подозревают 64-летнего жителя поселка Глажево.

По данным следствия, накануне ночью он поссорился 72-летним гостем и ударил его ножом. От полученных травм мужчина скончался. Прибывших на место полицейских хозяин встретил в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, после убийства он пошел к соседу и попросил вызвать правоохранителей. На теле убитого также обнаружены многочисленные синяки.

По факту убийства заведено уголовное дело. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток.