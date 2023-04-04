Политолог Владимир Шаповалов: Финляндия для нас в полной мере противник, недружественное государство

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто 4 апреля подписал документ о вступлении в НАТО. Республика официально стала 31-м членом альянса.

В беседе с online47.ru политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов выразил мнение, что вступление соседней страны в альянс является повышением угрозы безопасности России.

«Россия имеет продолжительную границу с Финляндией, совсем рядом находится Санкт-Петербург и другие важные для нашей страны промышленные и культурные центры. Конечно, Россия будет адекватно отвечать на те угрозы, которые исходят теперь от Финляндии», – отметил Владимир Шаповалов

Политолог напомнил, что 70 лет Финляндия, имея нейтральный статус, получала экономическую, гуманитарную и культурную выгоду от соседства с Россией.

«Мы отвечаем на добро добром, но мы не можем ответить добром на зло. Поэтому отныне, конечно, Финляндия для нас в полной мере противник, недружественное государство, и мы будем предпринимать все необходимые усилия для обеспечения собственной безопасности. И, естественно, ни о каких экономических отношениях с нашей страной Финляндия может больше не думать, забыть об этом», – заявил Владимир Шаповалов

Эксперт добавил, что финны, видимо, «потеряли разум» и забыли о том, что влечет за собой членство в НАТО: потерю суверенитета, размещение на территории американских войск и ракет.