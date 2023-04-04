В Петербурге автобус с пассажирами протаранил металлический забор — фото

ДТП произошло днем 4 апреля на перекрестке улиц Ржевской и Красина в Красногвардейском районе Петербурга.

Водитель автобуса маршрута №530 потерял управление и, съехав с дороги, врезался в металлический забор. Проезжающие мимо росгвардейцы вызвали на место сотрудников ГИБДД и скорую, а также помогли пассажирам автобуса выбраться из салона.

Фото: t.me/rosgvard78

Госпитализация никому из участников происшествия не потребовалась.