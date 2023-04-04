В Петербурге автобус с пассажирами протаранил металлический забор — фото

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло днем 4 апреля на перекрестке улиц Ржевской и Красина в Красногвардейском районе Петербурга.

Водитель автобуса маршрута №530 потерял управление и, съехав с дороги, врезался в металлический забор. Проезжающие мимо росгвардейцы вызвали на место сотрудников ГИБДД и скорую, а также помогли пассажирам автобуса выбраться из салона.

В Петербурге автобус с пассажирами протаранил металлический забор - фото Петербург, пассажирский автобус, ДТП
В Петербурге автобус с пассажирами протаранил металлический забор - фото Петербург, пассажирский автобус, ДТП
Фото: t.me/rosgvard78

Госпитализация никому из участников происшествия не потребовалась.

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В Петербурге автобус с пассажирами протаранил металлический забор - фото Петербург, пассажирский автобус, ДТП
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