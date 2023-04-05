Свыше 3 тысяч детей родилось в Ленобласти с начала года

В Ленобласти в первые три месяца 2023 года на свет появились 3064 ребенка. Это на 5,2% больше, чем в 2022 году.
Численный перевес оказался на стороне мальчиков — 1565, девочек родилось 1499. Самыми популярными именами стали Александр, Михаил и София, а самыми редкими: Аркадий, Игнат, Валентина, Лилия. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Ленобласти.
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