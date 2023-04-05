Рецидивист с 40-летним стажем зарезал товарища в Волховском районе

В полицию Волховского района 4 апреля около 13:00 сообщили о поножовщине в квартире на улице Центральной в деревне Кисельня. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 64-летнего хозяина жилья с ранением груди.

На месте преступления задержали 60-летнего подозреваемого. По предварительным данным, мужчины выпивали алкоголь, в ходе застолья возникла ссора. Гость ударил хозяина квартиры ножом.

По факту убийства заведено уголовное дело. Известно, что подозреваемый 10 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, угрозы убийством, причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и хулиганство.