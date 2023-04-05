Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника сняла валяющего в снегу волка

Одна из фотоловушек Нижне-Свирского заповедника запечатлела целую минуту из жизни волков.
«Вы когда-нибудь видели, как волк в естественной среде обитания валяется на спинке, словно домашний пес? Нет? Тогда скорее смотрите!» — пишут сотрудники заповедника.
Тем временем в Ленобласти проснувшиеся медведи начали выходить на дороги.
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04.04.2023 74