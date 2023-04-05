«Единая Россия» развернула гуманитарные центры на новых территориях

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает сайт ER.ru, с первых дней СВО региональные отделения «Единой России» объединились для помощи военнослужащим и жителям новых территорий. За это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. В новых регионах открыты 25 гуманитарных центров, где можно получить помощь.

Ленинградская_область_Гуманитарная_миссия_«Единой_России»_и_помощь
Фото: здесь и далее пресс-служба ЕР

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой, лекарствами и всем необходимым отправляют со всей страны. Из Тюмени активисты «Единой России» отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более 1,5 тонн строительных инструментов собрали волонтеры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. А московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции легких, две тонны медицинских препаратов, расходных материалов для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали игрушки, одежду, сладости и спортивный инвентарь для детей ЛНР.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тысяч активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

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В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе – на передовой. Также «Единая Россия» запустила проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.

Особое внимание «Единая Россия» уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила на передовую более 1,5 тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами.

Из Удмуртии – автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово-Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана – автомобиль для бойцов из Набережных Челнов.

Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.

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Комментарий Секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко:

Региональное отделение партии с первых дней специальной военной операции постоянно отправляет конвои гуманитарной помощи с продуктами, теплой одеждой, бытовой химией, предметами первой необходимости для наших бойцов. В общей сложности с начала СВО из нашего региона было отправлено более 370 тонн груза. Сбор помощи во всех районах области ведется именно через местные отделения партии. Объемы гуманитарной миссии «Единой России» в этом году снижаться не будут.

В нашем регионе разработан и благодаря поддержке фракции «Единой России» законодательно закреплен целый пакет мер для поддержки военнослужащих в зоне СВО и их семей. Им положены единовременные и ежемесячные выплаты, семьям социальная поддержка: внеочередные места в детсадах и колледжах, бесплатное питание – школьникам, льготный проезд, скидки на оплату ЖКУ, курс оздоровительного отдыха для пожилых и многое другое.

Кроме того, партийцы постоянно оказывали и оказывают поддержку жителям Енакиево, нашей подшефной территории на Донбассе, стараются создать позитивную атмосферу в городе, ведут патриотическую работу со школьниками.

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