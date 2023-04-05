«Единая Россия» развернула гуманитарные центры на новых территориях

Как сообщает сайт ER.ru, с первых дней СВО региональные отделения «Единой России» объединились для помощи военнослужащим и жителям новых территорий. За это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. В новых регионах открыты 25 гуманитарных центров, где можно получить помощь.

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой, лекарствами и всем необходимым отправляют со всей страны. Из Тюмени активисты «Единой России» отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более 1,5 тонн строительных инструментов собрали волонтеры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. А московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции легких, две тонны медицинских препаратов, расходных материалов для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали игрушки, одежду, сладости и спортивный инвентарь для детей ЛНР.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тысяч активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе – на передовой. Также «Единая Россия» запустила проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.

Особое внимание «Единая Россия» уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила на передовую более 1,5 тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами.

Из Удмуртии – автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово-Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана – автомобиль для бойцов из Набережных Челнов.

Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.

Комментарий Секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко:

Региональное отделение партии с первых дней специальной военной операции постоянно отправляет конвои гуманитарной помощи с продуктами, теплой одеждой, бытовой химией, предметами первой необходимости для наших бойцов. В общей сложности с начала СВО из нашего региона было отправлено более 370 тонн груза. Сбор помощи во всех районах области ведется именно через местные отделения партии. Объемы гуманитарной миссии «Единой России» в этом году снижаться не будут.

В нашем регионе разработан и благодаря поддержке фракции «Единой России» законодательно закреплен целый пакет мер для поддержки военнослужащих в зоне СВО и их семей. Им положены единовременные и ежемесячные выплаты, семьям социальная поддержка: внеочередные места в детсадах и колледжах, бесплатное питание – школьникам, льготный проезд, скидки на оплату ЖКУ, курс оздоровительного отдыха для пожилых и многое другое.

Кроме того, партийцы постоянно оказывали и оказывают поддержку жителям Енакиево, нашей подшефной территории на Донбассе, стараются создать позитивную атмосферу в городе, ведут патриотическую работу со школьниками.