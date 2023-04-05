Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детсада на 350 мест в Новом Девяткино

Строительством займется группа компаний ПИК в рамках соглашения с правительством Ленинградской области. Объект планируют сдать в I квартале 2025 года.

По словам зампредседателя областного правительства Евгения Барановского, застройщик в 2021 году помог восстановить права обманутых дольщиков, а в 2023 начал строить пять образовательных учреждений в Новом Девяткино, Янино и Аннино. На момент подготовки публикации ведутся переговоры о строительстве школ, которые нужны в районах новостроек.

Детский сад на 15 групп от 1,5 до 7 лет появится в ЖК «Заречный парк». В учреждении будут залы для музыки и спорта, образовательные классы и кружковые помещения. Снаружи создадут спортплощадку и место с навесом для хранения колясок.

«Один из приоритетов ПИК в строительстве жилых районов – современная, удобная и продуманная социальная и детская инфраструктура. Санкт-Петербург и Ленинградская область – не исключение. В 2022 году мы завершили строительство трех социальных объектов, а до 2025 года в проектах ПИК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области появится еще 5 школ на 4725 мест и 5 детских садов на 1830 мест», – рассказал вице-президент ПИК Сергей Мамошин

Ранее Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада на 350 мест в Аннино.