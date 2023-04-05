Автоподстава: как водителю не стать жертвой мошенников на зебре

Юристы и автоэксперты рассказали, как действовать водителям, которые оказались в подстроенной аферистами ситуации якобы ДТП. Ведь от умело организованной мошенниками подставы на дороге не застрахован никто.

Злоумышленники инсценируют ДТП в тщательно выбранных местах с плохим обзором, минимумом свидетелей и уличных камер наблюдения. Психологически воздействуя на жертву, взбудораженную из-за случившегося, они предлагают «замять» инцидент на месте, получив наличные или перевод на карту. Об этом сообщает auto.mail.ru.

По словам руководителя автомобильного экспертного центра «Автокриминалист» Максима Шелкова, самым неприятным для водителя является автоподстава с наездом на человека. Такая схема обычно отрабатывается во дворах, на парковках крупных ТЦ, либо на дорогах с нерегулируемыми пешеходными переходами и ограничением скорости 20−40 км/ч, а также при повороте на нерегулируемых перекрестках.

Злоумышленник неожиданно появляется на пешеходном переходе из-за припаркованного автомобиля, стоящего максимально близко к переходу, и прыгает на капот машины, проезжающей по зебре. Его цель – создание звукового эффекта от удара.

Если действует группа, то в этот момент появляется свидетель, который выражает сочувствие «пострадавшему» и начинает обвинять водителя в наезде на человека. Через несколько минут может возникнуть и третий злоумышленник, который окажется владельцем припаркованного автомобиля с совершенно случайно включенным видеорегистратором. Либо он шел мимо, снимая видео для соцсетей, и записал момент наезда на пешехода.

Попытка со стороны «пешехода» решить вопрос здесь и сейчас, сразу должна настораживать. Первым делом водителю следует поинтересоваться состоянием «пострадавшего. Затем заняться выполнением закона:

вызвать сотрудников ГИБДД и скорую помощь;

обозначить место ДТП, не передвигая транспортное средство;

зафиксировать максимальное количество свидетелей ДТП, взяв у них контакты.

Обязательно нужно снять на фото и видео место ДТП с привязкой к ближайшим зданиям и строениям, после чего дожидаться полицейских.

Нередко, мошенники выводят человека из психологического равновесия, провоцируя его на громкую речь и оскорбления, чтобы вести разговор о том, что он их оскорбил, и за это надо возмещать моральный ущерб. Поэтому ведите себя сдержанно, корректно, избегайте эмоциональных высказываний, так как диалог могут записывать на диктофон.

Если пострадавший передумает просить компенсацию и предложит разойтись, обязательно дождитесь ГИБДД, чтобы потом злоумышленник не обвинил водителя в оставлении места ДТП и не начал шантажировать видеозаписью произошедшего. Не составляйте расписку об отсутствии претензий у пешехода без вызова ГИБДД. «Пострадавший» потом обратится за медицинской помощью, возможно, у него диагностируют травмы, о которых он не знал или не заметил из-за стрессового состояния. Это причиненный вред здоровью, а на руках у него расписка, подтверждающая факт ДТП с наездом.