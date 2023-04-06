Летом ночная «Ласточка» из Петербурга в Псков будет курсировать ежедневно

Автор: Гузель Галимова
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Летом 2023 года скоростных поездов «Ласточка» станет больше в связи с увеличением пассажиропотока, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Ежедневно будут отправляться следующие поезда «Ласточка»:

  • №815 Санкт-Петербург-Балтийский – Псков отправлением с 30 апреля 2023 года по 30 августа 2023 года. Отправление из Петербурга в 23:40, прибытие в Псков в 3:10.
  • №816 Псков – Санкт-Петербург-Балтийский отправлением с 2 мая 2023 года по 1 сентября 2023 года. Отправление из Пскова в 22:50, прибытие в Петербург в 2:20.
  • №820 Псков – Великий Новгород – Петрозаводск отправлением с 1 мая 2023 года по 31 августа 2023 года. Отправление из Пскова в 13:06, прибытие в Петрозаводск в 00:24.
  • №819 Петрозаводск – Великий Новгород – Псков отправлением с 2 мая 2023 года по 1 сентября 2023 года. Отправление из Петрозаводска в 10:36, прибытие в Псков в 22:04.

Подробную информацию о расписании поездов пассажиры могут получить по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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