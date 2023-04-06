В Госдуму внесли законопроект о длинных майских выходных с 1 по 9 мая

В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. Проект подготовила партия «Новые люди».
По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, законопроект могут принять оперативно. В таком случае в 2023 году жители России будут отдыхать с 29 апреля по 9 мая. А в 2024 году и дальше январские праздники будут длиться лишь с 1 по 3 января плюс выходной день в Рождество — 7 января.
В партии отметили, что длинные весенние праздники поспособствуют развитию туризма, а также укреплению семьи.
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08.11.2022 499