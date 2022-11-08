Когда и сколько отдыхаем: опубликован производственный календарь на 2023 год

В следующем году россиян ждет 118 выходных.

Так, длинные новогодние праздники пройдут с 1 по 8 января, а в феврале будет четыре выходных подряд в честь Дня защитника Отечества — с 23 по 26 число месяца. Кроме того, 22 февраля будет считаться предпраздничным днем, что уменьшит рабочий день на час. Однако Международный женский день выпадет на середину рабочей недели, на среду.

Весной россияне не будут работать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Праздник День России, тем временем, выпадет на понедельник — нерабочими днями станут 10, 11 и 12 июня. В честь Дня народного единства граждан ждет три выходных — с 4 по 6 ноября.