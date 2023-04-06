В Петербурге с 1 сентября вводится запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним

В Петербурге с 1 сентября вводится запрет на продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным природным газом, в том числе зажигалок.
Губернатор Александр Беглов подписал соответствующий закон.
Запрет распространяется на зажигалки, заправки для них, а также любые газовые емкости для портативных плит. Продавцов будут наказывать за продажу этих товаров несовершеннолетним, предусмотрена административная ответственность.
В Смольном пояснили, что закон принят в целях охраны здоровья несовершеннолетних. Он вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
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