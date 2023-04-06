Из-за съемок фильма «Майор Гром» в Петербурге ограничат движение

В Санкт-Петербурге съемки новой части фильма «Майор Гром. Игра» внесут коррективы в движение транспорта 11 апреля.

С 6:00 до 23:59 будут закрыты дороги на Замковой и Кленовой улицах. Кроме того, с 00:00 до 23:59 часов водителям запретят останавливаться на участках от Замковой улицы до набережной реки Мойки.