Из-за съемок фильма «Майор Гром» в Петербурге ограничат движение

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге съемки новой части фильма «Майор Гром. Игра» внесут коррективы в движение транспорта 11 апреля.

С 6:00 до 23:59 будут закрыты дороги на Замковой и Кленовой улицах. Кроме того, с 00:00 до 23:59 часов водителям запретят останавливаться на участках от Замковой улицы до набережной реки Мойки.

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17.10.2022 2828
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