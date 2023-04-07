В Ленобласти выявили 266 новых заражений COVID-19 на 7 апреля

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 266 человек.
Вам будет интересно
Даже если вы легли спать раньше полуночи, провели в кровати положенные 8 часов, то с утра все равно можете чувствовать...
23.03.2022 2054
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+6).
- Волосовский район: Каложицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+10), Кудрово (+9), Янино-1 (+2), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+9), Осельки (+1), Кузьмоловский (+2), Старая (+2), Романовка (+1), Бугры (+4), пгт. им. Свердлова (+1), м. Дунай, СНТ » Электропульт» (+1), Павлово (+1), Корнево (+1), п. Рахья (+1), массив Рахья (+1), Мистолово (+1), Кальтино (+1), Порошкино (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+20), Рощино (+9), Советский (+2), Селезнево (+1), Светогорск (+10), Каменногорск (+1), Гаврилово (+1), Ленинское (+1), Красная Долина (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Тайцы (+1), Сиверский (+2), Пудомяги (+1), Коммунар (+1), Сяськелево (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Керстово (+1).
- Киришский район: Кириши (+17), Будогощь (+2).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+4), Синявино (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+4), Лаголово (+1), Оржицы (+1), Лопухинка (+1), Пикколово (+1), СНТ Колос-2; 1 (+3), Аропаккузи (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Осьмино (+1), Оредеж (+2), Серебрянский (+1), Заорешье (+1), Тёсово-4 (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+6), Важины (+4).
- Приозерский район: Приозерск (+12), Сосново (+2), Коммунары (+1), Красноозёрное (+3), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+19), Гостицы (+2), Овсище (+3), Старополье (+2), Сельхозтехника (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+27), Пашозеро (+1), Ганьково (+1).
- Тосненский район: Тосно (+5), Тельмана (+1), Новолисино (+1), Форносово (+2), Красный Бор (+1).