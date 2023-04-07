В Ленинградской области количество малого и среднего бизнеса выросло на 5%

За 2022 год количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось почти на 5%, а число занятых в нем выросло на 14%.

Как рассказали в областном правительстве, рост сектора «малой экономики» связан с простотой открытия ИП и оформления самозанятых, а также финансовой поддержкой государства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«За прошедший год бизнес адаптировался к вызовам экономической ситуации, предприниматели нашли новые подходы, ниши, рынки сбыта и линии поставок, словом, начали действовать. И способствовали этому наши программы поддержки. Мы ожидаем в этом году также рост оборота предприятий МСП и значительное увеличение налоговых поступлений», ― подчеркнул зампредседателя правительства – председатель комитата экономического развития Дмитрий Ялов.

Объем средств, направленных в 2023 году из регионального и федерального бюджетов на поддержку МСП Ленобласти, составляет 1 млрд 230 млн рублей. Отметим, что на сайте 813.ru открылась Линия прямых обращений. В течение суток, после рассмотрения обращения, специалист Фонда свяжется с Вами и проконсультирует по вашему вопросу или предложению, а также дальнейшему статусу обращения.

Также на базе Фонда поддержки предпринимательства можно пройти программу «Азбука предпринимателя» от корпорации МСП. Записаться на обучение можно по телефону 8 (812) 309-46-88. Подробнее о доступных мерах поддержки команда Фонда рассказывает в телеграмм-канал МойБизнес47.