Спорткомплекс с тремя бассейнами открыли в поселке Плодовое

Строительство спорткомплекса стартовало в 2011 году, но неоднократно срывалось подрядчиками. На завершение объекта выделили 59 млн рублей.

В здании разместились три чаши бассейна, раздевалка, небольшой спортзал, кабинет для массажа, кафе, две сауны и административные помещения.

«В сентябре 2021 года стройблок регионального Правительства поставил объект на особый контролья. Совместная работа принесла свои плоды, и ввести объект удалось в установленные сроки», — рассказал заместитель Председателя Правительства Евгений Барановский.

Напомним, что записать детей на танцы и спорт в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».