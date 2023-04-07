В Ленобласти отвергнутый мужчина задушил мать бывшей возлюбленной, порезал мужчину и улетел в канаву на угнанном авто

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области 43-летний мужчина признан виновным в двойном убийстве и угоне автомобиля 15 апреля 2022 года.

Следствие установило, что в Кировском районе мужчина напал на мать бывшей сожительницы. Выпытывая, куда сбежала женщина, он нанес пенсионерке более 18 ударов руками и ногами, после чего задушил поясом от халата.

Проживающему с погибшей мужчине злоумышленник нанес 10 ударов ножом. Пожилая пара скончалась. Агрессор взял ключи от принадлежавшего погибшей Chevrolet Lanos и попытался скрыться с места преступления. Однако не справился с управлением и съехал в канаву.

С учетом особой тяжести, жестокости и общественной опасности преступлений, суд приговорил убийцу к 17 годам колонии строгого режима.

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21.05.2022 13143
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