Почти семь тонн манго пытались нелегально провезти из Бразилии в Петербург

На Шушарском таможенном посту при досмотре партии свежих фруктов из Бразилии таможенники выявили 1680 коробок с манго без транзитной декларации.

Согласно транзитной декларации, литовский перевозчик доставил в Петербург 5300 коробок с авокадо, голубикой и грейпфрутами общим весом 19 тонн и общей стоимостью 5,4 млн рублей. Однако 6,8 тонны манго стоимостью примерно в 1 млн рублей не было в документах.

В отношении таможенного представители возбудили административное дело. После оформления декларации на товары партию фруктов всё-таки пропустили для внутреннего потребления, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.