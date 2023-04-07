Почти семь тонн манго пытались нелегально провезти из Бразилии в Петербург

Автор: Гузель Галимова
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На Шушарском таможенном посту при досмотре партии свежих фруктов из Бразилии таможенники выявили 1680 коробок с манго без транзитной декларации.

Согласно транзитной декларации, литовский перевозчик доставил в Петербург 5300 коробок с авокадо, голубикой и грейпфрутами общим весом 19 тонн и общей стоимостью 5,4 млн рублей. Однако 6,8 тонны манго стоимостью примерно в 1 млн рублей не было в документах.

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Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В отношении таможенного представители возбудили административное дело. После оформления декларации на товары партию фруктов всё-таки пропустили для внутреннего потребления, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

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06.04.2023 70
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