Кингисеппские таможенники нашли под обшивкой автомобиля 655 упаковок корма для кошек

На пункте пропуска российско-эстонской границы в Ивангороде таможенники пресекли незаконный перевозку корма для животных.

24-летний россиянин во время прохождения таможенного контроля предъявил два пакета и несколько банок корма, заявив, что у него нет подлежащих обязательному декларированию товаров. Однако, при углубленном досмотре багажника было обнаружено 655 упаковок консервированного корма для кошек, которые были спрятаны в скрытых нишах и под обшивкой.

Фото: пресс-служба СЗТУ

Возбуждено административное дело. Корм для животных изъяли и направили на экспертизу, машину задержали для проведения расследования. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления ФТС России.