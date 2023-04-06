Кингисеппские таможенники нашли под обшивкой автомобиля 655 упаковок корма для кошек

Автор: Гузель Галимова
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На пункте пропуска российско-эстонской границы в Ивангороде таможенники пресекли незаконный перевозку корма для животных.

24-летний россиянин во время прохождения таможенного контроля предъявил два пакета и несколько банок корма, заявив, что у него нет подлежащих обязательному декларированию товаров. Однако, при углубленном досмотре багажника было обнаружено 655 упаковок консервированного корма для кошек, которые были спрятаны в скрытых нишах и под обшивкой.

Кингисеппские таможенники нашли под обшивкой автомобиля 655 упаковок корма для кошек МАПП Ивангород, Ленобласть, Кингисепппские таможенники
Кингисеппские таможенники нашли под обшивкой автомобиля 655 упаковок корма для кошек МАПП Ивангород, Ленобласть, Кингисепппские таможенники
Кингисеппские таможенники нашли под обшивкой автомобиля 655 упаковок корма для кошек МАПП Ивангород, Ленобласть, Кингисепппские таможенники
Кингисеппские таможенники нашли под обшивкой автомобиля 655 упаковок корма для кошек МАПП Ивангород, Ленобласть, Кингисепппские таможенники
Фото: пресс-служба СЗТУ

Возбуждено административное дело. Корм для животных изъяли и направили на экспертизу, машину задержали для проведения расследования. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления ФТС России.

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Кингисеппские таможенники нашли под обшивкой автомобиля 655 упаковок корма для кошек МАПП Ивангород, Ленобласть, Кингисепппские таможенники
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