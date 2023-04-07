Иосифу Пригожину из-за резкого скачка давления понадобилась помощь медиков во время съемок телевизионного проекта «Звезды сошлись». Позже его состояние стабилизировалось.

Во время съемок музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на плохое самочувствие. На площадку прибыли сотрудники скорой помощи, которые диагностировали ишемическую атаку. Об этом сообщает телеканал «360°».

Сначала у Иосифа Пригожина подскочило давление, а потом онемела половина лица. Врачи сделали ЭКГ, взяли кровь на анализ и «прокапали» продюсера.

Ассистент Пригожина пояснил, что на данный момент состояние продюсера стабилизировалось и он находится дома. Госпитализация не требуется.