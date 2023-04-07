Сергей Лавров заявил, что ждать осталось недолго

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу объяснил свою фразу «ждать осталось недолго» об отношениях с США.

«Я имел в виду, что все равно правда восторжествует. «Недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам. В историческом плане – точно», – сообщил Сергей Лавров

В комментарии каналу «Россия 1» Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся «в горячей фазе» конфликта, поскольку Вашингтон снабжает Украину оружием. Он отметил, что между двумя странами нужно поддерживать отношения, и выразил надежду, что «у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят», и этого осталось «ждать недолго».

В тот же день о «горячем» конфликте с США «по самым разным направлениям» заявил и заместитель Лаврова Сергей Рябков. Владимир Путин также отмечал, что российско-американские отношения «переживают глубокий кризис» из-за различных подходов «к формированию современного миропорядка».