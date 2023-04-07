Волонтеры из Всеволожска приняли участие в «Мире неравнодушных людей»

«Мир неравнодушных людей» ― это мультимедийная просветительская платформа, рассказывающая о некоммерческих организациях из разных регионов страны, которые получили президентские гранты.

Проект реализуется благотворительным фондом «АиФ.Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов. На сайте проекта можно подробно узнать о каждом НКО, а также познакомиться с их инициаторами, организаторами и участниками.

От Ленинградской области в проекте приняла участие местная общественная организация «Диалог поколений», работающая над проектом «Возвращение утраченного».

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.