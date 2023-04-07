В поселке Левашово задержали мужчину с наркотиками и гранатой

Правоохранительные органы задержали в поселке Левашово 45-летнего рецидивиста.

Во время обыска у мужчины обнаружили пакет с веществом белого цвета и гранату Ф-1. Экспертиза показал, что в пакете находилось наркотическое вещество общим весом 200,5 граммов. Гранату отправили на экспертизу.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Оказалось, что задержанный был ранее судим. Возбуждено уголовное дело.