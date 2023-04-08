Населенные пункты Ленобласти, где на 8 апреля выявлены 191 новое заражение COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 191 человека.
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19.03.2023 848
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2).
- Волосовский район: Каложицы (+1), Бегуницы (+1), Большая Вруда (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Новая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Всеволожск (+3), Кудрово (+7), Янино-1 (+3), Сертолово (+11), Осельки (+2), Кузьмоловский (+1), Старая (+1), Романовка (+2), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Рахья (+2), Верхние Осельки (+1), Кискелово (+3), Лесколово (+11).
- Выборгский район: Выборг (+2), Первомайское (+2), Рощино (+4), Советский (+1), Светогорск (+4), Каменногорск (+1), Пруды (+1), Лесогорский (+1), Отрадное (+2), Ландышевка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+11), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Учхоз (+1), Старосиверская (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Ивангород (+4).
- Киришский район: Кириши (+25), Будогощь (+1), Пчевжа (+1), Пчева (+1).
- Кировский район: Назия (+3), Шум (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), п. Шархиничи (Алёховщинское с/п) (+2).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Новогорелово (+1), Горбунки (+1), Лебяжье (+3).
- Лужский район: Луга (+5), Володарское (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+3), Подпорожье (+7), Вознесенье (+2).
- Приозерский район: Сосново (+1), Саперное (+1), Ларионово (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5).
- Тихвинский район: Тихвин (+12), Ганьково (+1).
- Тосненский район: Тосно (+3), Никольское (+2), Новолисино (+1), Федоровское (+1), Поги (+3).