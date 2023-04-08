Вечером 6 апреля в Мариинскую больницу от ресторана «Вкусно и точка» рядом с метро «Площадь Александра Невского» в тяжелом состоянии доставили 19-летнего петербуржца.

Врачи диагностировали травмы, характерные для избиения.

Полицейские ознакомились с записями камер видеонаблюдения в заведении общественного питания. Личность подозреваемого установлена – им оказался 43-летний житель Всеволожска.