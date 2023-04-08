Вечером 6 апреля в Мариинскую больницу от ресторана «Вкусно и точка» рядом с метро «Площадь Александра Невского» в тяжелом состоянии доставили 19-летнего петербуржца.
Врачи диагностировали травмы, характерные для избиения.
Полицейские ознакомились с записями камер видеонаблюдения в заведении общественного питания. Личность подозреваемого установлена – им оказался 43-летний житель Всеволожска.
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21.05.2022 13147