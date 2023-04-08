Деревянный трубопровод 18 века обнаружили в Петербурге – фото

Рядом со станцией метро «Нарвская» в Санкт-Петербурге специалисты «Водоканала» обнаружили деревянный трубопровод XVIII века.
В ходе реконструкции водопровода на проспекте Стачек нашли бревна. Вероятно, они сделаны из сосны или ели, внутренней продольной рассверловкой. Несмотря на длительное время нахождения в земле, они отлично сохранились.
На момент подготовки публикации специалисты готовят находку для передачи в Экспозиционно-выставочной комплекс Вселенная Воды.
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