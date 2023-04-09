За мойку или ремонт машины на дачном участке теперь будут штрафовать

Автор: Гузель Галимова
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В России появилось несколько новых штрафов для дачников.

Теперь за мойку машины или ее ремонт на территории СНТ можно получить штраф в размере 3-5 тысяч рублей. Если же выявится загрязнение почвы, то придется заплатить до 10 тыс. рублей, все зависит от обстоятельств. Об этом сообщает газета «Известия».

Также могут оштрафовать за отдых у реки, если остановиться у небольшой реки до 10 км, то дистанция между водоёмом и машиной должна быть 50 м. Если же длина реки до 50 км, то подъезжать нужно не ближе, чем на 100 м. Морская же водоохранная зона составляет полкилометра.

Кроме того, оштрафовать могут за стоянку авто на участках с зелеными насаждениями. За неправильную остановку физическое лицо может заплатить 5 тыс. рублей, а организации — до 100 тыс. рублей.

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08.04.2023 118
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