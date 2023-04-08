Опубликованы возможные изменения в ОСАГО в 2023 году – это увеличение штрафов в несколько раз, новые формы контроля

Россиян предупредили о предстоящих изменениях в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Детали грядущей реформы обсудили в Совете Федерации.

Министерство финансов призвало увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО с 800 до 5000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует подключение фото- и видеокамер. Они будут проверять наличие полисов ОСАГО. И штрафовать водителей, ездящих без страховки.

Обсуждается использование подержанных запчастей при ремонте машины в рамках ОСАГО. Причина ослабления контроля – стоимость новых деталей значительно увеличилось, наблюдаются проблемы с их поставкой.

По мнению заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, в этом вопросе необходимо быть внимательными и подходить избирательно. Например, бывшие в употреблении тормозные колодки ставить нельзя, а фары – можно.