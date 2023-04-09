В Петербурге спасли первого в этом сезоне тюлененка

Первого в этом году детеныша тюленя спасли на территории дамбы в Петербурге.
Сильно исхудавшего серого тюлененка доставили в Центр спасения морских млекопитающих в поселке Репино. Малыш весит всего лишь 15 килограммов, когда нормальный вес для его возраста – 40 килограммов.
«Сейчас состояние маленького дистрофика более-менее стабильное, будем его лечить и откармливать», — рассказали специалисты фонда.
Фото: vk.com/sealrescue
Вам будет интересно
С наступлением весны и усилением ветра в Ленобласти и Петербурге возникла угроза отрыва детенышей тюленей и нерп от кормящих самок. Специалисты...
07.04.2023 61
Помните, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.