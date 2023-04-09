Депутата ЗакСа Ленобласти задержали по делу о взятке в 2 млн рублей

Приморский районный суд на 72 часа продлил срок задержания депутата Законодательного собрания Ленобласти Владимира Сидоренко, подозреваемого в получении крупной взятки.

По версии следствия, в период с марта 2016 года по октябрь 2019 года, являясь главой Агалатовского сельского поселения, Сидоренко получил взятку в 2 млн рублей от представителя компании «КомфортСтрой». За эти деньги депутат должен был обеспечить подписание договоров о подключении ЖК «Барская усадьба» к системам коммуникаций населенного пункта.

Следователи попросили о продлении задержания, чтобы предоставить суду дополнительные документы, сообщает пресс-служба судов города. Следствие хочет добиться меры пресечения в виде ареста подозреваемого.

Сидоренко был задержан в ночь с 6 на 7 апреля. Перед этим прошла череда обысков.